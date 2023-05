Perché Le Iene stasera non va in onda su Italia 1 | il motivo

Leggi su tpi

(Di martedì 30 maggio 2023)Le– martedì 30 maggio 2023 – non va insu1? Ve lo diciamo subito: nessun cambio di programma o cancellazione, semplicemente è finita la stagione dello storico programma Mediaset condotto da Belen Rodriguez che tornerà il prossimo anno con i suoi servizi e scherzi. E’ stata una stagione particolare quella che si è chiusa martedì scorso visto l’addio in corsa di Teo Mammuccari che tante polemiche e curiosità ha scatenato., al posto de Le, andrà inMax Angioni: Miracolato, lo show del comico già trasmesso lo scorso anno sempre su1. Storia Leè un programma televisivono di intrattenimento, in...