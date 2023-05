Perché gli Usa vogliono affidare a Taiwan un sistema di comunicazione Nato

Leggi su formiche

(Di martedì 30 maggio 2023) Gli Stati Uniti aiuterannoa ottenere ildi collegamento sicuro Link-22 che lausa per le comunicazioni tra Paesi membri e alleati speciali. Lee Shih-chiang, capo del dipartimento di Pianificazione Strategica della Difesaese, lo ha confermato ai legislatori durante un’interpellanza convocata in seguito ad alcuni rumors di stampa. Il Link-22 è unradio digitale sicuro, utilizzato principalmente dalle forze militari come collegamento dati tattico. È in grado di fornire comunicazioni oltre la linea di vista che interconnettono sistemi di dati tattici aerei, di superficie, subacquei e terrestri, facilitando al contempo lo scambio di dati tattici tra le unità militari delle nazioni che lo utilizzano. Anche se non si tratta di una componentistica letale, la nuova ...