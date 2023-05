Pedofilia nella Chiesa | accordo tra organismi vaticani per sostenere chi denuncia

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 30 maggio 2023) Città del Vaticano – Venerdì 26 maggio, la Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori e il Dicastero per il Clero hanno firmato undi collaborazione e scambio di informazioni, il secondodi questo tipo tra la Commissione e un’istituzione curiale da quando Papa Francesco ha riformato la Curia romana con la Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium. L’, firmato a nome del Dicastero dal prefetto cardinale Lazarus You Heung-Sik e dal presidente della Commissione, il cardinale Sean O’ Malley OFM Cap., ha identificato tre aree principali di interesse comune: In primo luogo – nel servizio alle vittime – lavorando per creare spazi e strutture di competenza del Dicastero per accogliere e ascoltare i sopravvissuti e coloro che cercano dire casi di abuso. In secondo luogo – a servizio ...