PCTO ex Alternanza scuola-lavoro | per gli studenti è una presa in giro Il Ministro promette un tavolo di confronto

(Di martedì 30 maggio 2023) IlValditara,ndo undi discussione sull', aveva dato l'impressione di essere aperto ad ascoltare le proposte degli. Tuttavia, secondo Bianca Chiesa, coordinatrice nazionale dell'Unione degli, sindacato studentesco, l'incontro si è rivelato un'altrainnei confronti degli. Non è stato concesso loro alcuno spazio per presentare la loro proposta di riforma, ma hanno invece dovuto ascoltare un'ulteriore spiegazione delle misure del dl, che le organizzazioni studentesche conoscevano già ampiamente. L'articolo .

... nello specifico sull'scuola lavoro, ma quello che riceviamo sono solo paternalismo e ...- vogliamo un ripensamento totale del rapporto tra istruzione e lavoro con l'abolizione deiin ......hanno il principale obiettivo di non lasciare solo lo studente nella sua esperienza di... L'obiettivo dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento () è dare una valenza ...... arriviamo alla ministra Valeria Fedeli che invece, nel 2018 - 19, interviene con un certo fervore: abolizione della terza prova, rilevanza all'esperienza del(all'epoca,scuola - ...

« Il ministro Valditara ci aveva promesso un tavolo di discussione sul tema dell'Alternanza Scuola Lavoro , dichiarandosi aperto ad ascoltare le proposte ...