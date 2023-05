Patteggiamento Juventus | Oppini sbeffeggia | “Fatevene una ragione | mando un grande saluto a chi non riesce a darsi pace per…”

(Di martedì 30 maggio 2023) Nell’udienza tenuta oggi, laha proposto ilche è stato accolto dalla Corte Federale: la decisione quindi è stata una multa di quasi 718 mila euro, senza altri punti di penalizzazioni da scontare nell’attuale campionato. A riguardo, l’opinionista televisivo etifoso bianconero Francesco, sul suo profilo Instagram ha commentatondo colori L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Dove vedere Cagliari-in diretta tv e streaming Cessione di CR7, As: lanon opporrà resistenza Cucchi su Facebook: “Troppa fretta con Allegri e Sarri” Romagnoli, il capitano del Milan in scadenza ha il futuro poco chiaro Luca Telese, che ...

... Andrea Abodi, in un'intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, commentando l'esito delsulla cosiddetta manovra stipendi tra lae la procura della Federcalcio avallato ...Stefano Bandecchi è intervenuto su Calciomercato.it a Tv Play e ha detto la sua sullaed in particolare sulufficializzato quest'oggi. Bandecchi (LaPresse) - Calciomercato.Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha parlato deltrae FIGC per la manovra stipendi Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha parlato a Tv2000 della. PAROLE - "Non passi il messaggio, ma sono sicuro che non sia così, ...

Patteggiamento Juve, la sentenza: multa di 718mila euro ma Agnelli va a processo La Gazzetta dello Sport

Mentre a Via Campania si lavorava al patteggiamento tra procura federale e Juventus, a poche centinaia di metri, a Via Allegri, andava in scena il ...L’amministratore delegato dell’Inter ha commentato la vicenda che ha coinvolto il suo vecchio club Si è risolta con un’ammenda da oltre 700mila euro nei confronti della Juventus, l’udienza andata in s ...