Patteggiamento Juve | Alvino | “La pena è questa? Allora conviene truffare”

(Di martedì 30 maggio 2023) Carloha detto la sua sulla sentenza dellantus dopo che è stato accettato ilper la manovra stipendi. Dopo l’accordo diraggiunto ieri con la FIGC, lantus dovrà pagare una multa di 718.240 euro e un’ammenda per la società a causa della cosiddetta “manovra stipendi”. La squadra torinese ha così evitato il pericolo di retrocedere in Serie B. Una decisione che non ha trovato il sostegno di Carlo, noto giornalista napoletano, che ha espresso un duro commento sulla situazione attraverso il suo profilo Twitter: “Il messaggio che si trasmette è che, seè la… È una sconfitta per lo sport, non c’è dubbio… che vergogna!”. Il messaggio che passa ...

Dopo ildella Juventus sul caso stipendi , intervenendo ai microfoni di TvPlay, ... E la nostra giustizia è veloce e rigorosa' Ecco come laha chiuso i conti con la giustizia ...... un po' perchè la sua frase è stata estrapolata dal contesto, un po' perché Gravina ha comunicato con troppa frettolosità, ma sembra che ilsia un favore bello e buono fatto alla. ...... è tornato a parlare anche dell'ipotesi di vedere Ibrahimovic al Monza Daldella ... Solo pensare di andare in Serie A e rimanerci, ma anche battere squadre incredibili come Inter eè ...

Manovra stipendi: accettato il patteggiamento Procura Federale-Juve - Sportmediaset Sport Mediaset

A questo dovrebbe anche seguire quello relativo agli stipendi durante il periodo Covid, per il quale la Juve sembra aver trovato l’accordo in merito ad un possibile patteggiamento che comunque porterà ...Nonostante fosse stato da noi evocato e da tutti previsto, il patteggiamento fra la Juventus e la Procura federale della Federcalcio, sorprende per almeno tre ragioni. La prima, alla società è stata i ...