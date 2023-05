Parma | Pecchia | “Il Cagliari l’ha ribaltata con merito | voglio una squadra rabbiosa”

(Di martedì 30 maggio 2023) Fabioha parlato ai microfoni di Sky Sport della sfida pensa contro il: “La spinta del dodicesimo campo li ha portati avanti,nnocon. Noi dobbiamo continuare a fare le nostre cose, ed essere soddisfatti della prestazione. Poco da aggiungere,una, proiettata a sabato”. Il tecnico ha poi conclusi: “Noi siamo questi, vogliamo giocare e fare le nostre cose, trovare il gol perché lo sappiamo fare. Non mi ricordo grandi interventi del nostro portiere, al di là degli episodi. Dobbiamo proseguire sulla nostra strada, con quello che sappiamo fare noi”. SportFace.

Dallo 0 - 2 del primo tempo, i rossoblù di Claudio Ranieri hanno fatto una straordinaria seconda frazione e hanno battuto per 3 - 2 i gialloblù di Fabio. Cagliari -, il vantaggio ...La squadra diraddoppia al 26', gran discesa di Bernabé e assist a sinistra per Sohm che salta Zappa e supera Radunovic sul suo palo. Fino a metà secondo tempo ilè in controllo, col ...Allenatore: Claudio Ranieri(4 - 2 - 3 - 1) - Buffon (45′ Chichizola); Delprato, Osorio,... Allenatore: Fabio

Ai microfoni di Sky Sport Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha così commentato la vittoria sul Parma: "E' il primo tempo, ora dobbiamo andare a Parma contro una grandissima squadra. Hanno giocato ...Partita dalle due facce: nel primo tempo gli emiliani dominano e si portano sullo 0-2, nella ripresa Ranieri azzecca i cambi e la ribalta grazie ad uno strepitoso Luvumbo che mette a segno una doppiet ...