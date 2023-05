Parlamento | da Iv a Pd e Sinistra | opposizioni insorgono su ' abuso' decreti**

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 30 maggio 2023) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - A tirare fuori il tema è stato Francesco Silvestri dei 5 Stelle e a seguire tutte lesono intervenute oggi in aula alla Camera per denunciare l'di decreti da parte di governo e maggioranza. Una denuncia che arriva sulla scorta del richiamo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell'ultimo incontro con i presidenti di Camera e Senato. Un richiamo "inascoltato" secondo il Pd che già in capigruppo, nel primo pomeriggio, aveva sollevato il caso. "A fronte anche del richiamo del Quirinale, ci saremmo aspettati un atteggiamento diverso sui decreti legge, sulla tempistica, sul perimetro dei decreti legge, ma ci sembra di capire che la maggioranza e il governo non abbiano recepito questo messaggio", rimarca la capogruppo dem Chiara Braga. Poi in aula Silvestri torna alla carica: "Il Governo Meloni ha ...