Inizia nel migliore dei modi il Roland Garros della numero 1 del mondo Iga. La polacca, due volte regina anel 2020 in finale su Sofia Kenin e lo scorso anno contro Coco Gauff, ha battuto per 64 60 la spagnola Cristina Bucsa. La spagnola, numero 70 del mondo, ...Campionessa nel 2020 e nel 2022, Iga(1) ha invece approcciato al meglio il torneo di, infliggendo un 6 - 4 6 - 0 a Cristina Bucsa (70). Tutto facile pure per Ons Jabeur (7) e per ...Comincia così la difesa al titolo del Roland Garros 2023 per Iga: la polacca, numero uno ... Decisamente inaspettata è la sconfitta di Barbora Krejcikova , ex vincitrice qui sui campi di. ...

Parigi: Swiatek avanti, fuori Krejcikova SuperTennis

Inizia nel migliore dei modi il Roland Garros della numero 1 del mondo Iga Swiatek. La polacca, due volte regina a Parigi nel 2020 in finale su ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...