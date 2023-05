Paralizzata da cinque anni | torna a camminare grazie a un neurostimolatore

Intervento straordinario a Milano. Torna a camminare dopo 5 anni Una ragazza di 32 anni è stata protagonista di un intervento straordinario .agli arti inferiori da quando avevaanni, la donna è tornata a camminare in maniera abbastanza rapida e sicura con l'aiuto di un deambulatore. n intervento che porta la firma del ...Daanni non camminava a causa di una lesione spinale. Ora, grazie a un intervento d'avanguardia eseguito al San Raffaele di Milano, è tornata a farlo. Protagonista una 32enne, che era stata ...È il miracolo della scienza . Dopoanni vissuti nell'incubo della paralisi , torna a camminare con le sue gambe grazie a un neurostimolatore che le è stato impiantato all'ospedale San Raffaele di Milano . In un video la si vede ...

Paralizzata da cinque anni torna a camminare grazie all’impianto di un neurostimolatore midollare Corriere della Sera

Affetta da lesione spinale, ha recuperato le funzioni motorie grazie a un impianto di un neurostimolatore midollare ...L’intervento, il primo in Italia di questo tipo, è stato portato a termine in tre ore all’Ospedale San Raffaele. Il prossimo passo sarà trattare anche lesioni del midollo spinale determinate da malatt ...