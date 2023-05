Paolo Del Debbio | il dramma in famiglia | una tragedia mai superata

E' morto oggi a 92 anni. Dai primi studi sui maestribarocco piemontese alla collaborazione con Vittorio Gigliotti, la sua è stata una carriera divisa in due fasi. Gli anni di 'Controspazio', la direzione della Biennale di Venezia. E poi il ritiro ......quadrante Nord - Ovest e Sud - Ovest della Capitale . In aggiunta, Terna prevede la realizzazione della Stazione Elettrica Castel di Leva, dell'elettrodotto a 220 kV "Piazza Dante " S." ...I soci hanno anche confermato la nomina diNatalini , che resterà in carica fino all'approvazionebilancio al 31 dicembre 2024, quale nuovo consigliere indipendente , in sostituzione di ...

La scomparsa del grande architetto e intellettuale Paolo Portoghesi La Biennale di Venezia

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...È attraccata puntualmente questa mattina alle ore 8 nel terminal crociere del porto di Bari, la nave ONG Geo Barents di Medici Senza Frontiere, con a bordo 600 migranti soccorsi nei giorni scorsi al l ...