Paola Ferrari e il possibile ritorno in Rai | “Contenta che Fazio vada via Io a Sanremo? Se ci è stata la Leotta…”

Leggi su tpi

(Di martedì 30 maggio 2023) “Sonoche ci sia stato un cambiamento in Rai, direi una bugia se affermassi il contrario. Il cambiamento che ho preferito è stato sicuramente quello di Rai Sport”:già pregusta il rientro nella tv pubblica a tempo pieno e in un’intervista a Giorgio Lauro e Geppi Cucciari per Un giorno da pecora su Rai Radio 1 dice la sua a pochi giorni dai nuovi palinsesti. Sulla precedente direzione di De Stefano spiega. “Non è che lei non mi piacesse, io ho giudicato quello che ha fatto con me e con la te. Ad esempio, scegliere di rinunciare a mandare in onda il mondiale femminile”. Ma di prendere la direzione lei stessa non se ne parla: “Siete matti? Io penso di essere una buona giornalista ed una buona conduttrice ma non sono adatta a dare ordini”.ha anche ...