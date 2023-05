Paola Ferrari a ruota libera su Fabio Fazio | Diletta Leotta e il suo ritorno in Rai grazie alla Meloni

Leggi su optimagazine

(Di martedì 30 maggio 2023) Se fino a qualche giorno fa si è parlato di Pino Insegno e del suo arrivo in Rai per raccomandazione di Giorgia, adesso è il turno direa, in tempi non sospetti, di essersi complimentata con lei tanto da aver criticato il suocero Carlo De Benedetti per averla bistrattata, ma la giornalista tornerà davvero in Rai? Ad aprire le danze sulla questione è stata proprioche ospite a Un Giorno da Pecora ha spiegato che non avrà un nuovo programma in Rai come si vocifera da giorni: “Sono contenta che ci sia stato un cambiamento in Rai, direi una bugia se affermassi il contrario… Sono più contenta della partenza di, l’Annunziata la stimo molto, la conosco da anni, abbiamo posizioni politiche diverse ma è una donna che ha tanto coraggio” mentre sul suo ...