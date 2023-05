Palamara patteggia | un anno per traffico d’influenze Assolta la sua amica Adele Attisani

(Di martedì 30 maggio 2023) Si chiude il processo principale che vedeva imputato Luca. L’ex pm, al centro dell’inchiesta che ha terremotato il mondo della magistratura, hato uncon pena sospesa. Il processo, in corso davanti al tribunale di Perugia, è quello che vedeva imputatoper i suoi rapporti con l’imprenditore Fabrizio Centofanti. Nell’udienza di oggi i giudici del capoluogo umbro haccolto la richiesta dimento avanzata dai difensori dell’ex magistrato, gli avvocati Roberto Rampioni e Benedetto Buratti dopo che la procura di Perugia aveva rideterminato il capo d’imputazione nei confronti die quindi derubricato il reato di corruzione in quello meno grave diillecite. I giudici, ...

Palamara patteggia e chiude processo principale a Perugia - Lazio Agenzia ANSA

Tanto rumore per (quasi) nulla. Luca Palamara, il magistrato radiato dal Csm a seguito dello scandalo sui tentativi di ingerenza nelle nomine dei capi di alcuni uffici di procura, è stato condannato a ...Davanti al quarto collegio del Tribunale di Perugia Luca Palamara ha patteggiato un anno di reclusione per presunti benefici erogati all'ex magistrato dall'imprenditore Fabrizio Centofanti, che, per ...