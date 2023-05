(Di martedì 30 maggio 2023)per, anche se il magistrato “ha ignorato tutte le procedure e ha ignorato tutte le prove a favore dell’imputato”. Nouman Asghar,della città di Bahawalpur, in Punjab,, è stato oggialla pena capitale da un tribunale di primo grado. Il giovane era stato arrestato nel 2019 per violazione dell’articolo 295-c del codice penale, che punisce il vilipendio verso il Profeta Maometto, a causa di una presuntavia. Secondo l’avvocato Aneeqa Maria Anthony, della Ong The Voice, il giudice ha ignorato procedure e prove che avrebbero scagionato l’imputato. E anche la sua famiglia nega le accuse. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il giovane era stato arrestato nel 2019 per violazione dell'art 295 - c del Codice Penale, che punisce il vilipendio verso il Profeta Maometto, a causa di una presuntaconsumata via ...L'agenzia Fides comunica che Ishtiaq Saleem, cristiano, accusato diil 29 novembre scorso inda Muhammad Imran, è tuttora in carcere e che né il suo avvocato né i suoi famigliari hanno ottenuto il permesso di fargli visita. Ishtiaq Saleem ha 31 anni,...L'agenzia Fides comunica che Ishtiaq Saleem, cristiano, accusato diil 29 novembre scorso inda Muhammad Imran, è tuttora in carcere e che né il suo avvocato né i suoi famigliari hanno ottenuto il permesso di fargli visita. Ishtiaq Saleem ha 31 anni,...

Pakistan, blasfemia su WhatsApp: 24enne cristiano condannato a morte Il Fatto Quotidiano

Bahawalpur (Agenzia Fides) - Nouman Asghar, 24enne cristiano della città di Bahawalpur, in Punjab, è stato condannato a morte per blasfemia oggi, 30 maggio, da un tribunale di primo grado di Bahawalpu ...L’istituto San Domenico a Khushpur, attivo dal 1975, accoglie 170 studentesse dal primo al decimo grado, di cui 15 sono musulmane. Il centro sorge nel villaggio che ha dato i natali a Shahbaz Bh ...