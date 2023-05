Ormai siamo una base degli Stati Uniti | guerra | lo sfogo di Giulio Sapelli

(Di martedì 30 maggio 2023) Gli Usa a rischio di default per il mancato accordo tra partiti sul tetto del debito, la Russia attaccata nel suo territorio che minaccia lanucleare mentre Prigozhin fa la più clamorosa delle fronde a Putin, la Cina con le amministrazioni locali a rischio di insolvenza generalizzato, l'ultima sfida di Erdogan in Turchia, l'Unione Europea alle prese con l'Italia inondata... Sono molti i nodi che nel mondo stanno venendo al pettine in contemporanea. «Evoluzioni che, con tutta modestia, avevo previsto nel mio libro “mercati guerre”, che a giugno esce anche negliper Palgrave Macmillan»: così commenta. Economista, storico, accademico e dirigente d'azienda, già indicato nel 2018 come possibile presidente del Consiglio, ruolo che poi andò a Conte, è ...

'Grazie,abituati a... Maltempo in Emilia Romagna, Meloni: serve un piano Marshall per ...parla come Elly Schlein. Maltempo, è ancora allerta rossa in Emilia Romagna. Nove le vittime. ...Soprattutto esso non è insidiato dai Cinque Stelle che pesanopochissimo, ma la coalizione ... La seconda è che nondavanti a vittorie che sbaragliano il campo dagli avversari. Il paese è ...... anche se statisticamenteancora lontani dai numeri tra la primavera del 2017 e quella del ... allora la squadra mobile di Venezia aveva smantellato la banda nellacelebre operazione San ...

«Scappiamo da una casa all’altra. Ormai siamo sempre in fuga» Il Manifesto

Ormai parlare dell’ex Ilva e della gestione targata Arcelor Mittal porta direttamente alle minacce di querela. Ieri la società che gestisce il gruppo siderurgico ha reagito con un avvertimento a mezzo ...Lopa e Catapano: invitare le azzurre alla festa scudetto di domenica al fine di suggellare il legame tra la città partenopea con le squadre azzurre e di valuta ...