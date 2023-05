Vucic ha detto che il capo militare serbo, il generaleMojsilovic, contatterà il comandante ...sono l'extrema ratio) non sono intervenuti i Carabinieri della MSU che hanno esperienza di...Gli scontri sono scoppiati perché i soldati della Nato dovevano mantenere l'per l'arrivo del ... Prima degli scontri aveva sentito il capo di stato maggiore serbo,Mojsilovic. Belgrado ha ...L'accordo c'era, ma quando il medico delvide gli esami disse: c'è un errore, queste non sono ... Boban ('Andammo al ristorante con il padre, un colonnello croato, Marinko, uomo d'. Avevamo ...

Ordine: “Il Milan va in Champions perché è stata penalizzata la Juventus” Pianeta Milan

Sulle colonne del Giornale ha parlato Franco Ordine che sul Milan ha detto: “È bastato rimettere il Milan sulla scia della prossima Champions League, grazie alla capocciata di Giroud, per recuperare ...A sei giorni dalle immagini choc della trans brasiliana picchiata a Milano, arrivano guai per i vigili che nel video picchiavano a manganellate la 42enne, in zona Bocconi, in una scena che ha ...