Operata Elisabetta Condò | la professoressa ferita da uno studente È ancora sotto choc

(Di martedì 30 maggio 2023) Un gesto violento, inaspettato, in una mattina come le altre all'Iss Alessandrini di Abbiategrasso, dove, nella giornata di ieri,51enne di lettere e storia, è stata accoltellata al braccio e alla testa da un alunno 16enne durante la prima ora di lezioni. La donna, al momentok, prima si è rifugiata in un bagno, e poi è stata trasportata dal 118 all'ospedale di Legnano, dove è stata suturata e quindiposta a un intervento di chirurgia plastica al braccio destro.