L'stava lavorando per conto di un'impresa di movimento terra di Castrovillari per la messa in sicurezza degli argini del torrente "Canna". La Procura della Repubblica di Castrovillari ha ...... il 49enne di Capriglia Irpinada una station wagon C Max guidata da F. P. 42enne ... Il 49enne di Capriglia Irpina,, è stato sbalzato di alcuni metri dopo l'impatto, il 49enne sarebbe ......Spagnolo) ha parlato con l'attuale re e Capo di Stato Felipe VI e gli ha comunicato la volontà di convocare un consiglio dei ministri. Lo tsunami di Popolari e Vox in Spagna non ha...

Operaio travolto da un masso, morto schiacciato - Cronaca Agenzia ANSA

Un operaio di 39 anni, di cui non è stata ancora resa nota l'identità, è morto in un incidente sul lavoro a Rocca Imperiale, nell'Alto Ionio cosentino. (ANSA) ...Al momento il cantiere è sotto sequestro. Previa autorizzazione del magistrato di turno si sta procedendo al recupero della salma ROCCA IMPERIALE (CS) – Ancora un tragico incidente sul lavoro. L’ennes ...