Onu | I ghiacci si sciolgono | la criosfera fra le priorita'

Il ghiaccio sulla Terra si scioglie a ritmi sempre piu' alti facendo alzare il livello del mare e aumentando i rischi anche di sopravvivenza delle persone, in particolare nei piccoli stati insulari e ...... Chevron) tra il 2025 e il 2050: 5.400 miliardi di dollari in siccità, incendi, fusione dei,... creato alla Cop27 in Egitto, che i paesihanno due anni per rendere operativo (saranno ...... Chevron) tra il 2025 e il 2050: 5,400 miliardi di dollari in siccità, incendi, fusione dei,... creato alla Cop27 in Egitto, che i paesihanno due anni per rendere operativo (saranno ...

Onu, 'Sos scioglimento dei ghiacci, criosfera fra priorità' Agenzia ANSA

Lo ha deciso il congresso dell'Organizzazione meteorologica mondiale, approvando una nuova risoluzione che chiede "osservazioni e previsioni più coordinate, scambio di dati, ricerca e servizi".GINEVRA - L'Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo), agenzia dell'Onu, «eleverà la criosfera a una delle sue massime priorità, visti gli impatti crescenti della diminuzione del ghiaccio marino, ...