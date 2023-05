Nuovo Quattroruote - Scopri il numero di giugno - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di martedì 30 maggio 2023) Ildi2023 di, in edicola dal 31 maggio e già disponibile in Digital Edition, dedica la copertina alla prova su strada di una nuova Suv a corrente, la Nissan Ariya: in aggiunta alle nostre classiche rilevazioni, abbiamo voluto vedere come se la cava nel mondo reale, facendola guidare a un lettore. Le altre auto testate a Vairano sono la Chevrolet Corvette Z06, la Dacia Jogger, la Mercedes-Benz GLC e la Polestar 2. L'appuntamento con la sezione Passato prossimo vede il confronto fra la prima serie della Honda HR-V e la sua erede attuale, mentre (Ri)viste da vicino si occupa dell'Audi Q3 Sportback e le Impressioni di guida si aprono con un'auto che sta scatenando molte discussioni tra gli appassionati: l'Abarth 500e, dove quell'e sta per elettrica. Se poi nelle Anteprime vi mostriamo, tra l'altro, come sarà la ...