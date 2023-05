Nuovo attacco con droni a Mosca | danni ' lievi' Due edifici evacuati

L'è durato 3 ore Ore 07:39 A Mosca per motivi di sicurezza due palazzi sono stati temporaneamente evacuati - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...Una persona è stata uccisa e diverse altre ferite nella notte durante un'massiccio' di droni russi su Kiev. Lo ha fatto sapere il sindaco della città, Vitali Klitschko. Raid anche su altre regioni. Le autorità russe: 8 droni ucraini sulla Capitale. Due ...... Kamada è uno dei possibili undici: dopo Honda, il Milan avrà unfantasista giapponese. Dopo ... I costi salgono avanzando in: per Openda il Lens non scende dalla richiesta di 30 - 35 ...

È il secondo da inizio maggio, dopo quello tentato al Cremlino: i danni ai palazzi sono limitati, l'Ucraina non ha commentato ...Un nuovo attacco russo ha colpito Kiev nella notte con molti droni determinando l'attivazione della difesa contraerea Ucraina. Le forze di difesa aerea hanno ...