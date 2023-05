Nunzia De Girolamo | terrore a Roma | ' L' auto presa a calci | poteva finire male' Il racconto choc sui social

È unaDeancora incredula, quella che commenta l' aggressione subita stamattina in auto nella centralissima via Mazzini a Roma . Pino Insegno a L'eredità, il dopo Flavio Insinna ...È unaDeancora incredula, quella che commenta l'aggressione subita stamattina in auto nella centralissima via Mazzini a Roma. 'Capita a tutti di avere un lievissimo sinistro, ...: 'Sono stati attimi di paura, mi sono completamente paralizzata e ho sperato che quel ragazzo non aprisse la portiera della mia . Sarebbe potuta finire male per la straordinaria follia di un uomo'. ...

Nunzia De Girolamo aggredita in auto a Roma: «Ho denunciato ai carabinieri» Corriere TV

La conduttrice: "Un piccolo graffio si è trasformato in un casino assurdo. Una aggressione fuori dal normale" “Sono stati attimi di paura, mi sono completamente paralizzata e ho sperato che quel ragaz ...Nunzia De Girolamo: «Sono stati attimi di paura, mi sono completamente paralizzata e ho sperato che quel ragazzo non aprisse la portiera della mia auto. Sarebbe potuta finire male per ...