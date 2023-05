Nunzia De Girolamo aggredita a Roma per un ' graffio' all' auto

(Di martedì 30 maggio 2023), 30 mag. (Adnkronos) - "Sono stati attimi di paura, mi sono completamente paralizzata e ho sperato che quel ragazzo non aprisse la portiera della mia. Sarebbe potuta finire male per la straordinaria follia di un uomo". È unaDeancora incredula, quella che commenta l'aggressione subita stamattina innella centralissima via Mazzini a. "Capita a tutti di avere un lievissimo sinistro, - prosegue la conduttrice televisiva - soprattutto in una città così affollata e trafficata come. Un piccolosi è trasformato in un casino assurdo. Una aggressione fuori dal normale, con calci violenti contro la mia portiera e la conseguente rottura di uno specchietto della mia. Voglio ringraziare i ...

Disavventura per l'ex ministraDeche ha raccontato di essere stata aggredita dopo un incidente stradale a Roma. L'ex parlamentare oggi conduttrice Tv si trovava vicino gli studi Rai in via Teulada, quando ha subito ...Brutta disavventura questa mattina a Roma per l'ex ministro dell'Agricoltura,De, che in seguito a un lieve incidente stradale avvenuto nelle zone degli studi Rai di viale Mazzini, sarebbe stata aggredita da un giovane a bordo di uno scooter. Il racconto è ...Alla grande festa per il suo compleanno venti giorni fa, s'è registrato gran pienone, da Gasparri a Nardella, da Boccia marito diDe, una delle sue più care amiche, a mezzo Pd in ...

Nunzia De Girolamo aggredita in auto a Roma: «Ho denunciato ai carabinieri» Corriere TV

(Adnkronos) – “Sono stati attimi di paura, mi sono completamente paralizzata e ho sperato che quel ragazzo non aprisse la portiera della mia auto. Sarebbe potuta finire male per la straordinaria folli ...La conduttrice ed ex ministra Nunzia De Girolamo aggredita a Roma. Il racconto in una storia su Instagram: "Sono stata vittima di una aggressione a Roma". Parla da sotto la stazione dei carabinieri. D ...