Nunzia De Girolamo aggredita a Roma per un ‘graffio’ all’auto

(Di martedì 30 maggio 2023), 30 mag. (Adnkronos) – “Sono stati attimi di paura, mi sono completamente paralizzata e ho sperato che quel ragazzo non aprisse la portiera della mia auto. Sarebbe potuta finire male per la straordinaria follia di un uomo”. è unaDeancora incredula, quella che commenta l’aggressione subita stamattina in auto nella centralissima via Mazzini a. “Capita a tutti di avere un lievissimo sinistro, – prosegue la conduttrice televisiva – soprattutto in una città così affollata e trafficata come. Un piccolo graffio si è trasformato in un casino assurdo. Una aggressione fuori dal normale, con calci violenti contro la mia portiera e la conseguente rottura di uno specchietto della mia auto. Voglio ringraziare i passanti e gli altri automobilisti che si sono fermati per evitare il ...

