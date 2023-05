Nudi per la vita | quante puntate | durata e quando finisce

Leggi su tpi

(Di martedì 30 maggio 2023)sono previste perper la, il docu-reality in replica con protagonisti un gruppo di sei uomini e di sei donne, personaggi famosi del mondo del cinema, della tv e della musica e dello spettacolo in generale? Alla conduzione Mara Maionchi. Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda duein due settimane: il 30 maggio e il 6 giugno 2023 su Rai 2 dalle 21.20. Per ogni puntata saranno previsti due episodi.Ma quanto dura () ogni puntata diper la? La messa in onda è prevista dalle ore 21,20 alle ore 00.30. Per ogni serata infatti vengono trasmessi due episodi, di circa 90 minuti l’uno, per un totale quindi di tre ore di trasmissione, pubblicità incluse.per la ...