Nubifragio nel Sassarese con frane | allagamenti e casa evacuata

(Di martedì 30 maggio 2023) Paura e danni a Bonnanaro, nel, per unche per un'ora ha imperversato sul paese provocando, crolli di muri. Unadove abita un'anziana donna è stata ...

Paura e danni a Bonnanaro,Sassarese, per unche per un'ora ha imperversato sul paese provocando allagamenti, frane, crolli di muri. Una casa dove abita un'anziana donna è stata evacuata perché l'acqua ha invaso ...Un violentosi è abbattuto a Carbonia,Sulcis . L'acqua ha allagato strade, scantinati e i piani terra di abitazioni ed edifici, nonostate il comune avesse già ultimato la pulizia delle canalette. ...a Copertino, analoga situazione a Gioia del Colle. A macchia di l'allerta oggi in Puglia è stata rispettata. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con ...

Maltempo: nubifragio nel centro Sardegna, 6 famiglie evacuate Agenzia ANSA

Paura e danni a Bonnanaro, nel Sassarese, per un nubifragio che per un'ora ha imperversato sul paese provocando allagamenti, frane, crolli di muri. (ANSA) ...SITUAZIONE. L'anticiclone continua a mantenere i suoi massimi sull'Europa nordoccidentale, in prossimità delle Isole Britanniche, lasciando parzialmente scoperte le latitudini mediterranee e l'Italia, ...