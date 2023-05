“Non me la sento più | torno a casa” L’annuncio in diretta | lascia per sempre l’Isola dei Famosi FOTO E VIDEO

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 30 maggio 2023) Isola dei2023, la settima puntata è andata in onda lunedì 29 maggio insu Canale 5 e come ogni settimana non sono mancati colpi di scena, sorprese, sfide al limite e nomination. E ovviamente il verdetto del pubblico sull’eliminato. Intantodi Sant’Elena, dimora degli ultimi giorno di naufraghi Gian Maria Sainato e Helena Prestes, è stata chiusa. Dopo aver vinto una prova, infatti, i due sono rientrati in gioco su Playa Fantasma. Questo grazie alla modella, che ha battuto tre naufraghe nella sfida di resistenza. Helena Prestes, Pamela Camassa, Alessandra e Cristina Scuccia si sono posizionate su delle piattaforme sospese sopra l’acqua. Sono partite orizzontalmente e piano piano hanno cominciato ad andare in posizione verticale. Dovevano tenersi ben salde al sostegno e il tutto è stato reso più difficile dai ...