No! Il TG2 non ha trasmesso una finta diretta da Kiev e Giammarco Sicuro non era in Italia a 62 km da Brescia

(Di martedì 30 maggio 2023) Circola uno screenshot con il quale si accusa l’inviato Raidi aver finto di trasmettere indaper il TG2 del 27 maggio 2023 delle ore 13. Nell’immagine, dove sono presenti anche dei watermark, si leggono delle indicazioni stradali in direzione di, in Lombardia. In realtà si tratta di un fotomontaggio. Per chi ha fretta Lamandata in onda il 27 maggio 2023 dal TG2 non presenta quel cartello stradale. La segnaletica presente a sinistra dell’immagine è ucraina. Le riprese si sono svolte a poca distanza dalla Cattedrale di Santa Sofia a. Analisi Ecco uno dei post Facebook dove viene condivisa l’immagine alterata che riporta un cartello stradale che indicaa 62 km: La stessa ...

Circola uno screenshot con il quale si accusa l'inviato Rai Giammarco Sicuro di aver finto di trasmettere in diretta da Kiev per ildel 27 maggio 2023 delle ore 13 . Nell'immagine, dove sono presenti anche dei watermark, si leggono delle indicazioni stradali in direzione di Brescia, in Lombardia. In realtà si tratta di un ...... tra gli altri, di Gian Marco Chiocci al Tg1 e Antonio Preziosi al. Sono infatti passate in cda ... come ci ha spiegato Anzaldi: 'Se il consigliere del M5s avesse votato, ora tutti giornali ......00 - Tg1 00:05 - O anche01:15 - Che tempo fa 01:20 - Cinematografo Rai 2 18:30 - Processo alla tappa 18:52 - Giro d'Italia 19:00 - Equitazione 19:45 - The Blacklist 20:30 -21:00 -Post ...

No! Il TG2 non ha trasmesso una finta diretta da Kiev e Giammarco ... Open

Era noto ormai da tempo, ufficializzato di fatto nella serata di ieri da Aurelio De Laurentiis durante la puntata di Che tempo che fa, confermato quest'oggi dal diretto interessato ai margini di un ...L'addio di Lucia Annunziata alla Rai sta generando un enorme dibattito attorno all'attuale situazione dell'azienda di servizio pubblico, che nelle ultime settimane è interessata da una rivoluzione dei ...