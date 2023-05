No alla parola «razza» nei documenti della Pubblica amministrazione | approvato emendamento del Pd

... il Premio Nobel per la pace Muhammad Yunus invita a sostituirla con unache non può prestarsi ad ambiguità, "sopravvivenza".kermesse organizzata dal Gruppo 24Ore il fondatore della ...Il tutto dopo che la sua esperienza a Sky si era chiusa in seguitolite in diretta con Allegri ... Caressa ha preso lae ha precisato: 'Uno è servo perché prende informazioni, sa delle ...È vero che l'ultimaè dell'Uefa, che potrebbe emettere a sua volta una sanzione, comunque l'... per regolamento, infatti, la decisione di Nyon scatterebbeprima qualificazione e così, se ...

Verso l'ok allo stop alla parola razza nei documenti della p.a. Agenzia ANSA

Dal 1 al 4 giugno tantissimi appuntamenti con tra gli altri Sabina Guzzanti, Francesca Fagnani, Rocco Tanica, Luca Mercalli e Guido Harari.Leggi su Sky TG24 l'articolo Britney Spears si riavvicina alla madre dopo 3 anni: “Il tempo guarisce tutte le ferite” ...