No al prestito | De Ketelaere via dal Milan solo per un grande offerta

(Di martedì 30 maggio 2023) Charles Deè ormai diventato un nervo scoperto dell’intero mondoperché mette in discussione l’intero progetto. Ilper come è pensato dalla proprietà attuale e per come si è mosso in questi anni deve essere un progetto sostenibile, capace di pescare gemme giovani dal mercato internazionale e poi rivenderle a peso d’oro per continuare a crescere e tornare davvero(o appetibile per unmagnate o Stato-Nazione). Spendere 35,50 milioni di euro per un calciatore vuol dire che quel calciatore deve cambiare il livello del, lo deve portare più in là, per continuare questo processo di crescita in maniera sequenziale. Charles Dedoveva essere questo ma non lo è stato, perché le occasioni le ha avute, 39 partite disputate in ...

Stefano Pioli (LaPresse) - Calciomercato.itAnche perché Brahim Diaz potrebbe tornare al Real e Deessere ceduto in(ipotesi Monza) per sbloccarsi e trovare continuità nel ...C'è stato poi l'arrivo di Charles Dea porlo un pò nell'ombra. Ma anche il belga ha fatto ... Dunque, Maldini e Massara stanno programmando la sua partenza in. I club interessati non ...L'Inter è arrivata in finale di Champions trovando i parametri zero giusti e con ildi ... Morata e Hojlund per il Milan, ma niente riscatto di Diaz " Deè stato pagato 35 milioni di ...

Sky: “De Ketelaere non andrà in prestito, questa l’idea di Maldini. Novità Brahim, Rebic e Origi” SOS Fanta

Charles De Ketelaere è ormai diventato un nervo scoperto dell’intero ... tanto è vero che proprio oggi è uscita la notizia che il belga non sarà ceduto in prestito, cosa che potrebbe anche farlo ...Cessione De Ketelaere - Uno dei giocatori che più ha deluso in questa stagione è senza dubbio Charles De Ketelaere che ha avuto diverse chance ...