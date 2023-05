Nina Moric rompe il silenzio sulla sua malattia | ecco cosa ha avuto e le conseguenze dell’operazione

(Di martedì 30 maggio 2023)ha finalmente deciso dire ilin merito allada cui è stata colpita in questo periodo. Un po’ di giorni fa, la modella aveva fatto preoccupare tutti i suoi fan a seguito della pubblicazione di alcune IG Stories davvero particolari. La donna si era mostrata in una stanza di ospedale, L'articolo proviene da KontroKultura.

Dopo giorni di silenzioha aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni di salute. Attraverso Instagram , ha condiviso foto e video dal letto dell'ospedale , lasciando intendere di aver affrontato un problema di ..., dopo giorni di silenzio, è tornata a parlare dall'ospedale. La modella croata era sparita dai social da mesi per poi tornare mostrandosi in ospedale e allertando i fan che hanno pensato ...Nei giorni scorsiha fatto sapere ai propri fan di essere stata ricoverata in ospedale. La showgirl croata finalmente ha rotto il silenzio aggiornando sulla sua salute, dopo aver affrontato un delicato ...

Nina Moric ricoverata, "l'operazione avrà conseguenze": ore d'ansia Liberoquotidiano.it

Nina Moric ha rivelato sui social d'aver subito un importante intervento chirurgico: ecco qual è la patologia e come sta oggi ...Nina Moric rompe il silenzio sulla malattia che l'ha colpita, l'intervento chirurgico subito e le sue condizioni di salute. Ecco come sta la showgirl ...