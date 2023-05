Nicole Murgia coinvolta in un gossip? L’ex gieffina interviene | “Fatela finita” FOTO

Leggi su 361magazine

(Di martedì 30 maggio 2023)infastiditasul suo account Instagram su un: ecco le parole delcosa c’entra sulla crisi tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro? Come riporta Fanpage.it, nelle ultime ore Daniele Dal Moro è intervenuto sulla rottura conOriana dichiarando: “Ci sono state diverse discussioni. E ve ne dico anche una. Ho preso un miliardo di parole per tutti i video che le avete mandato dicome se io avessi fatto le peggio cose con lei al GF Vip. Quando vi dico in tutta onestà, non credo di aver mai fatto nulla. Ok, però lascio a voi il giudizio, visto che il Grande Fratello l’avete visto in diretta. Quindi vabbè. Penso che sia sotto gli occhi ...