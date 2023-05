Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi | la storia d’amore e la fine

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 30 maggio 2023) Quella fra gli attori, è stata unanata su un set, nel 2006, che si è conclusa circa due anni dopo, con grande delusione dei molti fan della coppia. Il set dove i due si sono conosciuti è stato quello del film di successo Notte prima degli esami, in cuifaceva il suo esordio come protagonista della pellicola di Fausto Brizzi. Nel film, il suo personaggio si innamora di quello interpretato da, proprio come accaduto poi nella realtà. I due attori si sono ritrovati dopo qualche mese sul set di un altro film, Come tu mi vuoi, ufficializzando unache è stata fra le più seguite e amate di quegli anni. Come ...