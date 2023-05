Nell’esplorazione spaziale l’Europa è pronta a giocare in Serie A Parla Astrosamantha

(Di martedì 30 maggio 2023) Alla luce delle numerose opportunità che si apriranno nel settore dell’esplorazione, dalla Luna a Marte, è il momento pere l’Agenziaeuropea (Esa) di rivedere le proprie ambizioni, così da assumere un ruolo sempre più da protagonista. Ne abbiamoto con Samantha Cristoforetti, astronauta dell’Esa dal 2009 che vanta nella sua carriera diversi primati, tra cui quello di essere stata la prima donna italiana a far parte degli equipaggi dell’Agenziaeuropea, nonché la prima donna europea comandante della Stazioneinternazionale (Iss) a settembre 2022. A causa della complessità e dei costi, i programmi di volo umano nello spazio hanno storicamente beneficiato della collaborazione internazionale. E l’Agenziaeuropea ...

...la "fase di atterraggio" del suo programma dilunare ... 'il nuovo razzo vettore Long March - 10, un veicolocon ... Cattura immagini a colori (RGB) e'infrarosso, e alla quota ...... 17 in totale, 11 sulla StazioneInternazionale e sei su ... con il rientro'oceano della capsula Dragon previsto per ... è stata la comunicazione di un piano dilunare con ...Gli Emirati Arabi vanno forte nello spazio Gli Emirati Arabi hanno compiuto rapidi passi in avanti. L'agenzia United Arab Emirates Space Agency (UAESA) è nata solo nel 2014,...