Nella capitale tornano i concerti ‘estate al maximo’

Leggi su romadailynews

(Di martedì 30 maggio 2023) , da Giusy Ferreri a Le Vibrazioni – Torna anche quest’anno “Estate al Maximo”, la rassegna didal vivo gratuiti organizzata dal Maximo Shopping Center. Quattro gli appuntamenti in calendario, tutti i mercoledì del mese di luglio. Il primo è previsto per il 5 luglio quando sul palco allestitopiazza Gabriella Ferri saliranno Le Vibrazioni, il gruppo pop rock milanese autore di pezzi di grande successo come “Dedicato a Te” e protagonisti di due edizioni del Festival di Sanremo. Spettacolo da non perdere anche il 12 luglio. Protagonista sarà infatti Giusy Ferreri, che trascinerà il pubblico con le sue hit diventate nel tempo veri e propri tormentoni. Fra questi, “Novembre”, “Roma-Bangkok”, cantato insieme a Baby K, e “Amore e Capoeira” in coppia con Takagi & Ketra. Evento da segnare in agenda quello del 19 luglio. Ad esibirsi sarà ...