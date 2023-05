‘Ndrangheta | sgominato traffico internazionale di droga | 41 arresti

(Di martedì 30 maggio 2023) Operazione della Guardia di Finanza, nel blitz impegnati oltre 160 militari E’ in corso un’operazione del comando provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, dello Scico e di altri reparti del Corpo, che stanno eseguendo 41 ordinanze di custodia cautelare, adottate dal gip del Tribunale felsineo, in Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata e Calabria, nei confronti di appartenenti a un’associazione a delinquere, composta da italiani affiliati o contigui allareggina e crotonese e dedita aldi stupefacenti. Nel blitz sono impegnati oltre 160 militari. Le complesse indagini, durate oltre due anni dirette dalla Dda di Bologna e coordinate dalla procura nazionale antimafia e antiterrorismo alla luce di convergenze emerse con altri filoni investigativi delle procure di Firenze, ...

... hadue presunte organizzazioni criminali che importavano dalla Penisola, e distribuivano in Sardegna, centinaia di chili di cocaina, arrivata dalle piazze della '. La coca è ...Blitz contro la '. Nell'operazione 'Eureka' dei carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria, sono state arrestate 108 persone - 85 in carcere - ...Blitz contro la ' . Nell'operazione 'Eureka' dei carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria, sono state arrestate 108 persone - 85 in carcere - in esecuzione di quattro ordinanze ...