' Ndrangheta Reggina e Crotonese | narcotraffico e riciclaggio | 41 misure

(Di martedì 30 maggio 2023) Oltre 160 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, dello S. C. I. C. O. e di altri Reparti del Corpo, stanno dando esecuzione a 41 ordinanze di custodia cautelare in ...

... Lombardia, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata e Calabria, nei confronti di appartenenti a un'associazione a delinquere, composta da italiani affiliati o contigui alla 'e crotonese ...... Lombardia, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata e Calabria, nei confronti di appartenenti ad una associazione a delinquere, composta da italiani affiliati o contigui alla 'e ...... Lombardia, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata e Calabria , nei confronti di appartenenti ad una associazione a delinquere, composta da italiani affiliati o contigui alla 'e ...

Bologna: arrestato 41 soggetti contigui alla ndrangheta reggina e ... CityNow

Colpo alle cosche di ‘ndrangheta calabresi ramificate in Emilia Romagna e in altre regioni del nord. Quarantuno persone sono state raggiunte da altrettante ordinanze di custodia cautelare in un’operaz ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...