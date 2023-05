Nave da crociera nella tempesta | i video dei passeggeri

LadaCarnival Sunshine durante la navigazione si è imbattuta in una forte ondata di maltempo. Terrore e preoccupazione dei passeggeri a bordo che hanno documentato con numerosi video ...Ladaviene investita da una tempesta e invasa dall'acqua. Paura a bordo della Carnival Sunshine lungo la costa della Carolina del Sud, negli Stati Uniti. Nei video postato dai passeggeri ...Il senzatetto che da beneficiario diventa autista di quel camioncino, il ragazzino della casa famiglia che viene assunto come cuoco da quellada, il manager che prima di andare in ...

Paura sulla nave da crociera: cabine e corridoi allagati dopo la tempesta Corriere TV

La nave da crociera Carnival Sunshine durante la navigazione si è imbattuta in una ondata di maltempo. Terrore e preoccupazione dei passeggeri a bordo che hanno documentato con numerosi video anche i ...La nave da crociera viene investita da una tempesta e invasa dall’acqua. Paura a bordo della Carnival Sunshine lungo la costa della Carolina del ...