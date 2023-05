Nave da crociera nel pieno di una tempesta | allagati corridoi e cabine

Ladaviene investita da una tempesta e invasa dall'acqua. Paura a bordo della Carnival Sunshine lungo la costa della Carolina del Sud, negli Stati Uniti. Nei video postato dai passeggeri ...Il senzatetto che da beneficiario diventa autista di quel camioncino, il ragazzino della casa famiglia che viene assunto come cuoco da quellada, il manager che prima di andare in ...William Blackburn ha documentato quei momenti terribili: "È stato come se laavesse colpito un muro, tutte le nostre cose sono volate via. Il vento ululava, tutto ciò che riuscivo a vedere fuori ...

Paura sulla nave da crociera: cabine e corridoi allagati dopo la tempesta Corriere TV

È attraccata puntualmente questa mattina alle ore 8 nel terminal crociere del porto di Bari, la nave ONG Geo Barents di Medici Senza Frontiere, con a bordo 600 migranti soccorsi nei giorni scorsi al ...Questa mattina la nave Geo Barents di Medici senza frontiere che ha prestato i soccorsi sulle coste siciliane, è approdato nel porto di Bari. Quasi 600 migranti, di cui 141 minori, molti dei quali sen ...