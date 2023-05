Naufragio sul lago Maggiore | indagato lo skipper Carlo Carminati Tutti agenti segreti i 21 passeggeri della barca

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 maggio 2023) Che fosse una festa di compleanno oppure no, cosa abbiano fatto prima di salire sullaribaltata dalla forza del vento e perché non sarà oggetto di indagine. Né al momento sono state disposte le autopsie delle quattro vittime dell’inabbissamentohouse-boat sul. L’ispezione cadaverica da parte del medico legale ha confermato l’assenza di segni di violenza e l’ipotesi dell’annegamento. La procura di Busto Arsizio si concentra sull’incidente e il fascicolo percolposo e omicidio colposo non è più contro ignoti. Lo, il 53enne proprietarioturistica è stato iscritto nel registro degli indagati. Lo, Anya Bozhkova, cittadina russa, ...