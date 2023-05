Naufragio sul lago Maggiore | indagato lo skipper Carlo Carminati | la sua compagna tra i 4 morti

...reati che dovrebbero essere ipotizzati dal sostituto procuratore Massimo De Filippo sono...11 mila abitanti su quanto accaduto anche perché si sentono 'tagliati fuori' dalle informazioni...Potrebbe essere l'incipit della sceneggiatura di un fim di spionaggio illago Maggiore. La houseboat che si è ribaltata domenica per un peggioramento improvviso delle condizioni meteo era piena di agenti segreti italiani e del Mossad israeliano. Alcuni in ...Il primo obiettivo della Procura e delle squadre dei sommozzatori Vigili del Fuoco è quello di far riemergere il relitto della "Good...uria", la barca turistica il cui, domenica sera, ha causato 4 morti nelle acque del lago Maggiore , di fronte alla spiaggia di Lisanza (Sesto Calende). Dopo un primo tentativo avvenuto ieri, lunedì, di far risalire l'...

Ecco le probabili cause del naufragio sul Lago Maggiore tvsvizzera.it

A bordo della barca ribaltatasi nel Lago Maggiore erano presenti 007 italiani e del Mossad israeliano. Tra le quattro vittime del naufragio figurano anche due italiani, oltre a un israeliano e a una d ...Lo scafo è stato sollevato dal fondo e trainato verso riva nella zona in cui verrà effettuato poi l'effettivo recupero dell'imbarcazione che sarà sottoposta al vaglio della procura bustocca ...