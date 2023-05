Nations League | l' Italia soffre ma parte bene | battuta in 5 set la Thailandia

..." Sky Sport Arena e in streaming su Now Italia " Turchia (telecronaca Stefano Locatelli e commento Rachele Sangiuliano) FOTOGALLERY %s Foto rimanenti volley Le convocate di Mazzanti per la...L'Italia di Davide Mazzanti batte 3 - 2 una Thailandia evidentemente più avanti nella preparazione alla prima gara in. Ad Antalya, sulla costa meridionale della Turchia, nel primo ......ha deciso di chiamare Federico Baschirotto per congratularsi della splendida salvezza raggiunta con il Lecce e per fargli sapere di essere stato convocato per il pre - raduno della. Il ...

L’Italia esordisce con una vittoria in rimonta e al quinto set nella prima partita della week 1 della Volleyball Nations League (VNL) femminile 2023, di cui le azzurre sono campionesse in carica. Ad A ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:40 Bisogna lavorare sul cambio palla, mentre la fase break ha funzionato alla grande con 14 muri e 5 ace. 18:38 Partitona per Nwkalor (25% efficienza in at ...