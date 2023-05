NASCAR Cup Series | Charlotte | Ryan Blaney al top con Penske

(Di martedì 30 maggio 2023)ha vinto la Coca-Cola 600 dellaCup2023. IlMotor Speedway sorride al #12 di, presente per l’ottava volta in carriera nella ‘Victory Lane’ al termine di una prova particolarmente interessante dal primo all’ultimo giro. Dopo la cancellazione delle prove libere e delle qualifiche, William Byron ha aperto le danze imponendosi in scioltezza nella Stage 1. Il #24 di Hendrick Motorsports (Chevy) ha condotto le danze senza problemi, l’americano ha siglato la prima frazione dopo aver respinto negli ultimi passaggi ogni ipotetico ritorno da parte di Christopher Bell (Gibbs #20/Toyota). Quest’ultimo si è ritrovato in vetta al restart ed ha tentato di fare la differenza, una missione non scontata. Tyler Reddick (23XI Racing #45/Toyota) salirà presto in ...

ex cestista e leggenda dell'NBA , oggi sessantenne imprenditore e principale azionista e presidente degli Charlotte Hornets dell'NBA e del team 23XI Racing della NASCAR Cup Series. Uno dei più ... Duello finale La NASCAR Cup Series 2023 ha raggiunto ieri sera, in Kansas, la boa di un terzo della stagione, con il 12esimo dei 36 round previsti dal fittissimo calendario della principale serie automobilistica ... Kimi Raikkonen non ha intenzione di restare fermo. Il pilota finlandese è infatti pronto a tornare a correre nella NASCAR Cup Series . L'ultimo campione del mondo F1 con la Ferrari sarà di scena ad Austin il prossimo 26 marzo con la Chevrolet Camaro numero 91 del team Trackhouse Racing. Lo scorso anno aveva già ...

