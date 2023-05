Napoli-Sampdoria | Serie A | data | programma | orario | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 30 maggio 2023) Ultima partita di campionato tra la squadra di Spalletti, che se ne andrà dopo questo ultimo match e ladi Stankovic, in cui tutto è ancora in forse dopo che Ferrero sembra aver rifiutato l’ultima proposta di acquisto della società. Giocheranno la prima e l’ultima in classifica, due squadre così distanti eppure così accomunate nella difficoltà di intravedere il loro futuro. Cosa sarà della Samp? Ferrero venderà a un uomo o a una corche saprà risvegliare passione e riportare in alto la squadra? Oppure si rischia il fallimento con la ripartenza dalleminori? Ilvenderà tanto? Quali calciatori venderà e quali saranno quelli che prenderanno il posto di chi andrà via? Chi sarà il nuovo allenatore? Il progetto sarà rilanciato o ci sarà uno stop and go di qualche anno per riaprire un nuovo ...