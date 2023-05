Napoli-Sampdoria | festa grande allo stadio Maradona | De Laurentiis annuncia gli ospiti

(Di martedì 30 maggio 2023) Domenica, alle ore 18:30, andrà in scena l’ultima partita stagionale del. I vincitori dello scudetto ospiteranno la, per una gara priva di obiettivi, ma alla quale seguirà unainstile. Infatti, seppur i tifosi e la squadra abbiano già festeggiato allail tricolore conquistato dopo ben trentatré anni, al termine della gara contro i liguri ci sarà “l’ultimo”, per sancire la chiusura di una stagione memorabile della squadra guidata da Luciano Spalletti. A tal proposito, proprio in vista della, il Presidente Aurelio Dehato tutti glidella serata....

Situazione a dir poco caotica per la vendita dei biglietti di Napoli-Sampdoria, partita in programma domenica alle 18:30 che sarà seguita dalla festa Scudetto.il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha anticipato gli ospiti della festa scudetto che si terrà dopo Napoli-Sampdoria: "250mila persone in coda Mi dispiace moltissimo, vi vorrei tutti allo ...