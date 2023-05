Napoli | Galtier nella lista di ADL | l’allenatore giusto per convincere Osimhen a restare

... 35 anni, ultima squadra il Bayern Monaco (non allena dal 24 marzo 2023) Christophe, 56 ... 45 anni, Fiorentina Alessio Dionisi , 43 anni, Sassuolo Tutte le news sul calciomercatoe sul ...Il presidente sogna unpiù competitivo in ambito internazionale, dopo aver conquistato lo ... che piace anche al Psg, che però è diviso sul suo nome come successore di. La Gazzetta ...... Luis Enrique non sarà il prossimo allenatore del PSG: i parigini dovrebbero andare avanti conche ha ancora un anno di contratto con i transaplini. I contatti con il, invece, ...

Napoli, Galtier nella lista di ADL: l'allenatore giusto per convincere ... DailyNews 24

La Gazzetta dello Sport scrive che dopo l'allontanamento di Luis Enrique, in pole per la panchina del Napoli c'è Vincenzo Italiano ...De Laurentiis ha smentito la pista Luis Enrique-Napoli, ma dalla Francia continuano a riferire che la pista è ancora molto calda.