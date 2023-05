MXGP | si torna in azione con il GP di Lettonia | riparte il duello Prado-Herlings

Leggi su oasport

(Di martedì 30 maggio 2023) Dopo un fine settimana di pausa,in scena il Mondiale motocross 2023. Il circus sarà di scena sul tracciato di Kegums, uno degli appuntamenti classici del calendario, per il Gran Premio di. Siamo giunti all’ottava tappa della stagione e si entra sempre più nel vivo della corsa al titolo iridato delle due categorie. Come arriviamo all’evento baltico? La classe regina vede ormai Jorgein fuga con 342 punti contro i 318 di Jeffreyche paga lo “zero” della seconda manche del GP di Francia. Terza posizione per Romain Febvre con 263 a pari merito con Ruben Fernandez, mentre è quinto Jeremy Seewer con 243. Ottavo il primo degli italiani, Mattia Guadagnini, che però è alle prese con un infortunio che lo terrà lontano dalle piste a lungo, quindi undicesimo Alberto Forato con 158. La ...