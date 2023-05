Musica | esce il nuovo album di Luca Barbarossa “La vertà sull’amore”

(Di martedì 30 maggio 2023) caption id="attachment 227622" align="alignleft" width="300"/captionUscirà il 2 giugno su tutte le piattaforme digitali ildi"La verità sull'amore" (Margutta 86/OTR - distribuito da Ada Music Italy), un viaggio in 10 tracce. Partendo dalla poesia di Wystan Hugh Auden "La verità, vi prego, sull`amore", i brani inediti dell`affrontano, come in un`indagine, i vari aspetti di questo sentimento.Le canzoni, pur avendo vita propria, sono parte integrante del progetto teatrale "La verità vi prego sull`amore" ideato da Stefano Massini (Tony Awards 2022) che ha voluto coinvolgerefin dall`inizio. Massini firma anche il testo de "L`amore spiegato ai bambini", una delle tracce dell`. ...

ALTIDONA. Esce venerdì 2 giugno su tutte le principali piattaforme “Atlantide”, il nuovo singolo della cantante di Altidona Emanuela Reviezzo, realizzato in collaborazione con il team di produzione He ...Trama, recensione in anteprima, protagonisti e uscita di "Ultimo - Vivo coi sogni appesi”, il docufilm in streaming su Prime Video.