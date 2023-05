Mourinho “Meritiamo questa finale | sarà una lotta”

(Di martedì 30 maggio 2023) BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – “Il nostro avversario viene dalla Champions. Noi abbiamo fatto 14 partite per arrivare qui, senza dubbio lo. Vogliamo giocare, abbiamo lavorato per cercare di essere in condizione perre per questo titolo”. Così il tecnico della Roma Josèparla in conferenza stampa alla vigilia delladi Europa League, in programma domani a Budapest contro il Siviglia. “Noi siamo inperchè abbiamo meritato di esserci, il Siviglia ha una storia e un’esperienza che noi non abbiamo, per loro giocare unaè quasi una cosa normale, per noi no – ha aggiunto il mister portoghese – Loro hanno 25 o 26 giocatori di altissimo livello, sono tutti professionisti di ...

"Siamo consapevoli della nostra forza " analizza José, capace di vincere cinque finali ... Abbiamo fatto 14 partite per arrivare qui e lo: non abbiamo la loro storia ed esperienza, ma ...Infine, sulla finale ,spiega: Il tragitto per arrivare qui è stato lungo e diverso da ... Noi abbiamo fatto 14 partite e, senza dubbio,la finale . Sta arrivando l'ora, la aspettiamo ......questa finale e la. Aspettiamo solo questo, negli ultimi 3 giorni abbiamo lavorato per essere in condizione e lottare per il titolo'. Lo ha detto il tecnico della Roma, José, alla ...

Europa League:Mourinho, meritiamo questa finale, sarà lotta Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come ...BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – “Il nostro avversario viene dalla Champions. Noi abbiamo fatto 14 partite per arrivare qui, senza dubbio lo meritiamo. Vogliamo giocare questa finale, abbiamo lavorat ...